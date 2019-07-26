Для сиру фета українського виробництва шукатимуть іншу назву

Українським виробникам сиру фета з 2023 року доведеться відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням (ГЗ).

Про це повідомляється на сторінці проекту “Географічні зазначення в Україні” у Facebook.

“Фету в Україні виробляють близько двадцяти підприємств – великих і малих. Але з 2023 року від цієї назви, яка є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проект “Географічні зазначення в Україні” разом із представниками Міністерства аграрної політики та продовольства, торговельних мереж та виробниками фети вже почали готуватися до цієї дати. Таким чином, ребрендінг фети в Україні може призвести до появи нового українського бренду.

Як повідомляв Укрінформ, марка ГЗ є знаком, що наноситься на продукт і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Географічні зазначення допомогли здобути світове визнання таким продуктам, як шампанське, коньяк, сири рокфор, пармезан і багато інших.

Читайте також: Аграріям компенсували понад 260 мільйонів за придбану техніку

Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам. Так, за Угодою про асоціацію з ЄС Україна до 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк”, тож наразі для українського коньяку шукають іншу назву.

Також в Україні вже розпочато процес реєстрації першого продукту із захищеним географічним зазначенням походження. 19 грудня 2018 року до Мінекономіки подано заявку на реєстрацію географічного зазначення “Гуцульська овеча бриндзя”, яке в майбутньому стане підставою для охорони цього зазначення і в Євросоюзі.