Тарифи Укртрансгазу збільшуються на 45%

З 1 серпня 2019 року тарифи АТ "Укртрансгаз" на закачування та відбір газу зростуть майже на 45% відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

“З 01 серпня 2019 року тариф на закачування природного газу в ПСГ (підземні сховища газу — ред.) становитиме 93,3 грн/1000 кубометрів на добу (без ПДВ), а на відбір – 97,2 грн/1000 кубометрів на добу (без ПДВ). При цьому тариф на послуги зі зберігання залишиться без змін – 0,172 грн/1000 кубометрів на добу”, - йдеться у повідомленні.

Чинний тариф на закачування природного газу у ПСГ зараз становить 64,40 грн за 1 тис. кубометрів, на відбір — 67,1 грн за тис. кубометрів.

Також Укртрансгаз поінформував, що зміни до тарифів на послуги із закачування та відбору природного газу відбудуться згідно з постановою НКРЕКП №1480 від 18 липня 2019 року, яка вже оприлюднена у випуску газети «Урядовий кур’єр» від 23 липня 2019.

Директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон підкреслив, що нові тарифи — це менше 1% у ціні газу.