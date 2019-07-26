Тарифи Укртрансгазу збільшуються на 45%
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
“З 01 серпня 2019 року тариф на закачування природного газу в ПСГ (підземні сховища газу — ред.) становитиме 93,3 грн/1000 кубометрів на добу (без ПДВ), а на відбір – 97,2 грн/1000 кубометрів на добу (без ПДВ). При цьому тариф на послуги зі зберігання залишиться без змін – 0,172 грн/1000 кубометрів на добу”, - йдеться у повідомленні.
Чинний тариф на закачування природного газу у ПСГ зараз становить 64,40 грн за 1 тис. кубометрів, на відбір — 67,1 грн за тис. кубометрів.
Також Укртрансгаз поінформував, що зміни до тарифів на послуги із закачування та відбору природного газу відбудуться згідно з постановою НКРЕКП №1480 від 18 липня 2019 року, яка вже оприлюднена у випуску газети «Урядовий кур’єр» від 23 липня 2019.
Директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон підкреслив, що нові тарифи — це менше 1% у ціні газу.