Мінгареллі - про ArcelorMittal: Рейди СБУ відлякують інвесторів

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що обшуки Служби безпеки в приватних компаніях шкодять інвестиційній привабливості країни.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Те, що відбувається – рейди СБУ по комерційних компаніях – вже шкодить інвестиційній привабливості України… Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані", - сказав Мінгареллі.

Він додав, що, звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі, але не такими методами.

"Невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу "Метінвесту", - сказав посол.

Мінгареллі також розповів, що в Офісі Президента України працюють над "новою концепцією" реформи СБУ.

"Чи буде за нею у складі служби департамент "К"? Я цього не знаю, деталей нам не надали. Але очевидно, що нашими попередніми рекомендаціями вони не повністю задоволені", - зазначив посол.

Як повідомлялося, 20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вони також заблокували проєкт введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якої разом із МБЛЗ №2, котра вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Безпосередньо перед обшуками Президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди.

СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 Кримінального кодексу України - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечує звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляє про збитки в 1 млн дол. за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт.