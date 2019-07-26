Уряд технічно затвердив скасування ліцензій на експорт та імпорт алкоголю
Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація (EBA) у Facebook.
"Цього тижня було поширено інформацію, що прийнятою 25 липня постановою Уряду було скасовано ліцензії на експорт та імпорт алкоголю. Однак ця інформація не зовсім відповідає дійсності, адже ліцензії не потрібно купувати вже з 1 липня. Дане рішення було суто технічним та закріпило встановлену законодавчу норму в підзаконному акті", - йдеться у повідомленні.
У ЄБА відзначили, що уряд не може приймати рішення скасовувати чи видавати ліцензії, які передбачені законодавством, оскільки це сфера повноважень виключно Верховної Ради.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 липня ухвалив рішення щодо скасування необхідності отримання ліцензій на експорт та імпорт алкоголю.