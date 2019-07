Україна залучить €250 мільйонів кредиту в міжнародної компанії

Уряд доручив Мінфіну здійснити державне зовнішнє запозичення шляхом залучення двох кредитів від компанії Cargill Financial Services International, Inc. на загальну суму, що не перевищує 250 млн євро.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 651, повідомляє Урядовий портал.

"Уряд затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредитів від компанії Cargill Financial Services International, Inc. Міністру фінансів Оксані Маркаровій доручено здійснити державне зовнішнє запозичення шляхом залучення двох кредитів від компанії Cargill Financial Services International, Inc. на загальну суму, що не перевищує 250 млн євро", - йдеться в документі.

Залучаються два кредити у компанії Cargill Financial Services International на 100 млн євро (на 2 роки) та на 150 млн євро (на 5 років).