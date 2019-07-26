НБУ проведе продаж наборів розмінних та обігових монет

Національний банк України з 29 липня 2019 року розпочинає реалізацію наборів розмінних та обігових монет.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня (у кожному ролику по 50 монет), що упаковані в термоусадкову плівку з паперовою етикеткою", - йдеться в повідомленні.

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Набір укомплектовано монетами попередніх років випуску. Орієнтовна ціна набору – 276,00 гривень. Реалізація наборів здійснюватиметься за попередніми замовленнями, зробленими в системі “Оnline замовлення” Національного банку України. Також придбати набір можна буде у банків-дистриб’юторів: Ощадбанку, Укргазбанку, Радабанку.