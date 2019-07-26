Apple купила частину Intel за мільярд доларів

Американська компанія Apple уклала угоду щодо купівлі виробництва мобільних модемів Intel.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

“Apple та Intel підписали угоду, згідно з якою Apple придбає більшість бізнесу Intel з виробництва модемів”, - йдеться у пресрелізі.

У компанії додали, що близько 2200 працівників Intel приєднаються до Apple.

Загальна вартість угоди становить 1 мільярд доларів, а транзакція завершиться у четвертому кварталі цього року.

Раніше The Wall Street Journal повідомив, що американська компанія Apple може бути близькою до укладення угоди щодо купівлі виробництва мобільних 5G-модемів Intel.