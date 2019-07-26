АЕС України за добу виробили 197,15 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 197,15 мільйона кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 25 липня, станціями вироблено 197,15 млн кВт-год. електроенергії», - йдеться у повідомленні.

26 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 136-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 54-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 63-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 72-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 244-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1 620 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.