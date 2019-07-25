Україна закрила дев’ять квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС — експерти

Українські експортери аграрної продукції станом на 22 липня 2019 року повністю використали квоти на безмитний експорт до Європейського Союзу по дев’яти товарним позиціям.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

“Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС по 9 групам товарів, а саме: меду, цукру, крупам і борошну, обробленому крохмалю, обробленим томатам, виноградному і яблучному сокам, пшениці, кукурудзі і вершковому маслу”, - йдеться у повідомленні.

В УКАБ прогнозують, що до кінця року закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).

Зазначається, що темпи закриття квот помітно пришвидшуються, адже на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот.

Також підкреслюється, що темпи аграрного експорту до ЄС теж суттєво зростають: за січень-травень поточного року Європейський Союз імпортував з України агропродовольчої продукції на 3,1 млрд євро, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.