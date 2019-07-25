Україна закрила дев’ять квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС — експерти
Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
“Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС по 9 групам товарів, а саме: меду, цукру, крупам і борошну, обробленому крохмалю, обробленим томатам, виноградному і яблучному сокам, пшениці, кукурудзі і вершковому маслу”, - йдеться у повідомленні.
В УКАБ прогнозують, що до кінця року закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).
Зазначається, що темпи закриття квот помітно пришвидшуються, адже на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот.
Також підкреслюється, що темпи аграрного експорту до ЄС теж суттєво зростають: за січень-травень поточного року Європейський Союз імпортував з України агропродовольчої продукції на 3,1 млрд євро, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.