Вантажні перевезення Дніпром зросли на 42% — Омелян
Укрінформ
Вантажні перевезення річкою Дніпро за перше півріччя 2019 року зросли на 42% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.
"42% росту вантажних перевезень Дніпром за перше півріччя 2019", - написав Омелян.
Як повідомлялося за перше півріччя цього року по Дніпру було транспортовано близько 4,2 млн тонн вантажів. Загалом рікою за цей період пройшли 4453 судна, що на 23% менше, ніж торік.