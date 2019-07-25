Вантажні перевезення Дніпром зросли на 42% — Омелян

Вантажні перевезення річкою Дніпро за перше півріччя 2019 року зросли на 42% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"42% росту вантажних перевезень Дніпром за перше півріччя 2019", - написав Омелян.

Читайте також: НБУ запровадив вимоги до управління проблемними кредитами у банках

Як повідомлялося за перше півріччя цього року по Дніпру було транспортовано близько 4,2 млн тонн вантажів. Загалом рікою за цей період пройшли 4453 судна, що на 23% менше, ніж торік.