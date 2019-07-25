Всеукраїнська аграрна рада вимагає скасувати постанови про дотації агросектору

Громадська спілка “Всеукраїнська Аграрна Рада” (ВАР) подала до суду позов про визнання протиправними постанови Кабінету міністрів, згідно з якими розподілялись державні дотації в аграрному секторі України.

Про це під час пресконференції в Укрінформі на тему "Агродотації: хто залишив малого та середнього фермера без дотацій" повідомила адвокат, член ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Тетяна Козаченко, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми говоримо про три постанови, які визначали розподілення державних бюджетних коштів: для підтримки в галузі тваринництва, розвитку фермерських господарств і компенсації вартості сільськогосподарської техніки. Постанови були прийняті у 2018 році. Ми зробили розслідування, ми подали до суду і подали запити до міністерств, щоб зрозуміти яка була мотивація, яка була форма розподілення дотацій для того, щоб визначити наскільки вона справедлива”, - сказала Козаченко.

Вона зазначила, що судом першої інстанції вже було ухвалено рішення про законність цих постанов. Тому ВАР подала апеляцію на це рішення суду.

Заступник голови ВАР Михайло Соколов наголосив, що Аграрна рада — єдина аграрна асоціація, яка пішла судитися із урядом щодо розподілу державних дотацій. Він поінформував, що з 2012 по 2016 роки обсяги державних дотацій в аграрному секторі поступово зменшувалися до нульових, але у 2017 році було ухвалено рішення про виділення 1% аграрного ВВП на допомогу аграріям і саме в цей час відбулося стрімке збільшення нарахування фінансової допомоги аграріям України. Разом з тим, за словами заступника голови ВАР, кошти розподіляються несправедливо.

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У свою чергу присутня на пресконференції віцепрезидент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк розповіла, що на початку впровадження програми державної підтримки у галузі тваринництва були проблеми з отриманням фермерами інформації на місцях, що унеможливило отримання ними державної допомоги. Водночас, за її словами, наразі інформація про державну допомогу на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства є у вільному доступі, а також сільгоспвиробники отримують усіляку підтримку від працівників міністерства.

Водночас, підприємства молочної галузі змушені вкладати чималі кошти у модернізацію своїх виробництв, що пов’язано із запровадженням нового харчового законодавства в Україні. Тому галузь наразі стрімко втрачає поголів’я худоби. Так, за її словами, протягом 6 місяців 2019 року промисловий сектор втратив 9,7 тис. корів і, відповідно, близько 166 тис. тонн молока недоотримала переробна галузь. На думку віцепрезидента АВМ , додаткове впровадження державної допомоги виробникам молока в залежності від сплаченого ПДВ значно сприяло би розвитку підприємств галузі.