Держборг України за місяць зріс майже на $2 мільярди

Державний та гарантований державою борг України на 30 червня становив 2 102,41 млрд грн, або 80,35 млрд дол. США.

За червень борг зменшився у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а у доларовому - збільшився на 1,96 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 30 червня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 102,41 млрд грн, або 80,35 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 309,33 млрд грн (62,28% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 50,04 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 793,08 млрд грн (37,72%), або 30,31 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що державний борг України на 30 червня становив 1 832,30 млрд грн, або 70,02 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 1 049,88 млрд грн, або 40,12 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 782,42 млрд грн, або 29,90 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 270,11 млрд грн, або 10,32 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 259,46 млрд грн (12,34% ), або 9,92 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 10,66 млрд грн (0,51%) або 0,41 млрд дол. США.

Протягом червня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,96 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований державою борг України на 31 травня становив 2 106,49 млрд грн, або 78,39 млрд дол. США; за травень борг зменшився у доларовому еквіваленті на 1,43 млрд дол. США.