Корпорація “Богдан” поскаржилась G7 через обшуки НАБУ

ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" поінформувало послів країн Великої сімки та офіс Європейської Бізнес Асоціації (EBA) про політичну вмотивованість обшуків, які Національне антикорупційне бюро України проводило в її приміщеннях.

Про це йдеться у заяві на сайті "Богдан Моторс".

“Компанія «Богдан Моторс» поінформувала послів країн Великої Сімки та офіс Європейської Бізнес Асоціації щодо політично вмотивованих дій по відношенню до підприємств компанії з боку Національного антикорупційного бюро України”, - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що “силовий тиск” на підприємства “Богдан Моторс” здійснюється з метою паралізувати роботу корпорації повністю або частково. Зокрема, обшуки, які були проведені 19 та 24 липня, паралізували роботу керуючої компанії “Богдан Моторс”.

Як повідомляв Укрінформ, 19 та 24 липня 2019 року детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс" в межах розслідування так званої справи Укрексімбанку.