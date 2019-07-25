Банки розраховують на зростання кредитного портфеля — НБУ

Банки зберігають оптимістичні очікування стосовно припливу депозитів і приросту портфеля кредитів населенню та бізнесу у наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Фінустанови зберігають оптимістичні очікування стосовно припливу депозитів і приросту портфеля кредитів населенню та бізнесу. Водночас банки констатують зростання ризиків, особливо кредитного, який збільшився у ІІ та очікувано зросте у ІІІ кварталі", - йдеться у повідомленні.

На думку опитаних фінансових установ, у наступні 12 місяців портфелі депозитів і кредитів зростатимуть. Такі очікування зберігаються 13 кварталів поспіль у роздрібному сегменті й 11 кварталів – у корпоративному. Три чверті (74%) респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів, а 70% – роздрібних. Окремі великі банки очікують несуттєвого погіршення якості кредитного портфеля фізичних осіб, водночас всі респонденти вважають, що якість кредитів бізнесу не зміниться. Дві третини опитаних очікують припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств. Очікування респондентів на ІІІ квартал 2019 року відповідають результатам ІІ кварталу. Банки передбачають, що у липні-вересні попит на кредити зросте, зокрема від малих і середніх підприємств та від населення у споживчому сегменті. На думку опитаних, як і в попередні квартали, найпопулярнішими будуть короткострокові позики та кредити у гривні.

Загалом респонденти вважають, що у ІІІ кварталі стандарти кредитування (внутрішні нормативи та критерії, якими керується банк у своїй кредитній політиці) для бізнесу та населення не зміняться, хоча 19% опитаних фінустанов очікують посилення вимог до кредитів у валюті, а 16% – до довгострокових позик бізнесу. На думку банків, кредитні стандарти можуть незначно знизитися у сегменті кредитів для малих та середніх підприємств, короткострокових та гривневих позик.