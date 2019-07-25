В Україні знизились ціни на цибулю

В Україні після двох тижнів відносної цінової стабільності з початку поточного тижня спостерігається чергове здешевлення цибулі.

Про це повідомляє аналітична платформа East-fruit.com.

"Українські фермери поступово нарощують темпи збирання ярої ріпчастої цибулі, що призводить до зростання пропозиції продукції на ринку. Так, на сьогодні херсонські фермери готові відвантажувати продукцію в діапазоні 5,5-6,5 грн/кг ($0,22-0,25/кг), тоді як наприкінці минулого тижня основний продаж вели у межах 6-7 грн/кг ($0,23-0,27/кг) ", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проекту EastFruit виділяють 3 основні причини нової хвилі зниження цін на цибулю в Україні.

По-перше, в результаті розширення площ у комерційних господарствах в 2019 році, пропозиція цибулі цього сезону може істотно перевищити показники минулого року, якщо найближчим часом не відбудеться серйозних природних катаклізмів.

Другою причиною нинішнього зниження цін у сегменті цибулі виступили саме сприятливі погодні умови. Вегетація рослин в основних регіонах виробництва проходить стабільно, а фермери поступово нарощують темпи збирання ярої ріпчастої цибулі, що призводить до зростання пропозиції продукції на ринку.

Третя причина встановлення негативної цінової динаміки на ринку цибулі в Україні - призупинення експорту продукції в Польщу. Протягом вже досить тривалого часу в нинішньому сезоні українська цибуля користувалася високим попитом з боку польських імпортерів через ідеальне співвідношення якісних і цінових показників.

У Польщі з початку поточного тижня активізувалося збирання врожаю і відразу ж збільшилася пропозиція цибулі з місцевих господарств, що істотно послабило навантаження на ринку, і декларовані українськими постачальниками ціни вже не влаштовували покупця.

Експерти не виключають, що нинішні встановлені тенденції на ринку цибулі в Україні можуть зміцниться, і вже найближчим часом ціни на цибулю можуть стати нижче торішніх показників, оскільки в цей же відрізок минулого сезону оптовий продаж вівся у діапазоні 3,6-4 грн/кг ($0,14-0,16/кг).