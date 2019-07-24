Енергоатом можуть зобов’язати постачати дешеву електрику для ТКЕ і водоканалів
Про це під час засідання уряду заявив віцепрем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Останній круглий стіл, який проводив комітет з питань палива та енергетики – наша пропозиція була, що ТКЕ, водоканали і підприємства водовідведення передати до юрисдикції Енергоатома, там де є ціна, яка може бути забезпечена нижче і таким чином не вплинути на тарифи для населення на водопостачання. Можемо розглянути питання щодо постачання електроенергії від Енергоатома", - сказав Зубко.
Він відзначив, що у парламентському комітеті з ПЕК на розгляді перебувають законопроєкти №9024, 10228, 10227, які містять зазначену ініціативу уряду.
Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року уряд зобов'язав Енергоатом продавати 90% своєї електроенергії на аукціонах за пільговою ціною для потреб населення.