Енергоатом можуть зобов’язати постачати дешеву електрику для ТКЕ і водоканалів

Уряд може покласти на ДП "НАЕК "Енергоатом" додаткові спеціальні зобов'язання, щоб компанія за пільговою ціною продавала електроенергію для потреб підприємств теплокомуненерго та водоканалів.

Про це під час засідання уряду заявив віцепрем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останній круглий стіл, який проводив комітет з питань палива та енергетики – наша пропозиція була, що ТКЕ, водоканали і підприємства водовідведення передати до юрисдикції Енергоатома, там де є ціна, яка може бути забезпечена нижче і таким чином не вплинути на тарифи для населення на водопостачання. Можемо розглянути питання щодо постачання електроенергії від Енергоатома", - сказав Зубко.

Він відзначив, що у парламентському комітеті з ПЕК на розгляді перебувають законопроєкти №9024, 10228, 10227, які містять зазначену ініціативу уряду.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року уряд зобов'язав Енергоатом продавати 90% своєї електроенергії на аукціонах за пільговою ціною для потреб населення.