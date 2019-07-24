Ситник прокоментував обшуки у "Богдан Моторс"

Обшуки у компанії «Богдан Моторс» у Києві, які проводять детективи НАБУ, санкціоновані судом та проходять толерантно.

Про це зазначив у коментарі Укрінформу Артем Ситник на пресконференції у столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз проходять обшуки у корпорації «Богдан Моторс». Справа пов’язана з кредитом в Укрексімбанку», - сказав Ситник.

Коментуючи заяву компанії про те, що обшуки блокують роботу компанії, Ситник запевнив, що слідчі дії проводяться толерантно. “Є санкціоновані судом обшуки, є кримінальне провадження, у яких вони проходять. Я не вбачаю там порушень”, - зазначив Ситник.

Як повідомляв Укрінформ, національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс" в межах розслідування так званої справи "Укрексімбанку".

Йдеться про розтрату держмайна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального провадження — ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).