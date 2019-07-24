Суд зупинив Понінківську паперову фабрику через забруднення річок

Суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна» в селищі Понінка на Хмельниччині, яка роками забруднює своїми скидами місцеві річки.

Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів.

“23 липня 2019 року Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної екологічної інспекції України у Хмельницькій області та ухвалив рішення зупинити виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», наслідком якого є скидання зворотних вод із забруднюючими речовинами у р. Хомора”, - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що в квітні цього року після масового замору риби на річках Случ та Хомора держава вкотре подала до суду на Понінківську картонно-паперову фабрику через систематичне забруднення місцевих водойм. Екологи неодноразово відбирали проби в річках Хомора та Случ і зробили висновки, що вода забруднена хімічними та завислими речовинами, які потрапили у воду в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою, наголосили у відомстві.

За даними Мінприроди, спочатку цю справу розглядав Хмельницький окружний адміністративний суд, який передав її згодом на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду.