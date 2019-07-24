В Україні запроваджують міжнародні номери банківських рахунків

В Україні з 5 серпня 2019 року запроваджується міжнародний номер банківського рахунку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"З 5 серпня 2019 року в Україні стартує запровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616. Зважаючи на комплексність заходів із впровадження цього міжнародного стандарту, Національний банк України нагадує банкам та їхнім клієнтам про особливості цього процесу", - йдеться у повідомленні.

Нові рахунки, починаючи з 5 серпня, банки відкриватимуть відповідно до вимог стандарту IBAN. Водночас чинні номери рахунків банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку.

З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів.

Важливо, що усі платіжні картки, які емітовані банками до рахунку клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнту можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема ініціювати переказ коштів з банківського рахунка.