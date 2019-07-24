Обсяги будівництва в Україні за пів року зросли на 21,2:%

За І півріччя 2019 року індекс будівельної продукції в Україні зріс на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"За перші пів року обсяги будівництва зросли на 21,2 % - індекс будівельної продукції по відношенню до перших пів року 2018 року склав 121,2%", - написав Парцхаладзе.

Він додав, що об'єми будівництва будівель в Україні за І півріччя 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 15,3%: обсяги будівництва нежитлових споруд зросли на 35,2%, а обсяги будівництва житла впали на 1,9%. Також зросли обсяги будівництва інженерних споруд — на 27,7%.

"І такі результати стабільно спостерігаються з самого початку 2019-го. Думаю і сподіваюсь, що за підсумками цього року ми зможемо закріпити цей результат", - підкреслив заступник міністра.

За словами Парцхаладзе, загальна вартість виконаних будівельних робіт з січня по червень цього року становила 66 млрд грн. У Дніпропетровській області обсяг будівельних робіт становив майже 8,2 млрд грн, у Харківській — майже 6,3 млрд грн, в Одеській — майже 5,8 млрд грн, у Львівський — 4 млрд грн. У Києві за вказаний період було виконано будівельних робіт на суму 15,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2018 року підприємства України виконали будівельних робіт на суму 136,3 млрд грн, а індекс будівельної продукції по відношенню до 2017 року становив 4,4%.