Нафта дорожчає через зниження запасів у США

Ціни на нафту в середу зросли на тлі значного зниження комерційних запасів "чорного золота" в США, а також зростання напруженості у відносинах Заходу з Іраном.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent становила $64,06 (+0,36%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $57,02 (+0,44%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $63,83 і $56,77 відповідно.

Комерційні запаси нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 11 млн бар. при прогнозному зниженні на 4 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні вночі.

Запаси нафти на розподільному хабі в Кушингу, шт. Оклахома, скоротилися на 448 тис. бар. При цьому запаси бензину зросли на 4,4 млн бар. при прогнозному зниженні на 730 тис. бар.

Відновлення торговельних переговорів між Китаєм і США також сприяло зростанню цін на нафту, зазначають аналітики. Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу 23 липня назвав доброю ознакою той факт, що для відновлення торговельних переговорів, які застопорилися, до Китаю направляються вищі посадові особи США.

Тим часом ознаки посилення напруженості на Близькому Сході нівелювали прогнози МВФ про погіршення перспектив глобального економічного зростання, завдяки яким нафта дешевшала в ході попередньої торговельної сесії.

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Минулого тижня військовий корабель США здійснив «оборонні дії» проти другого іранського безпілотного літального апарата в Ормузькій протоці, але не зафіксував його падіння у воду.

Посиленню напруженості на Близькому Сході сприяло схвалення планів Великої Британії щодо забезпечення безпеки судноплавства через Ормузську протоку з боку Франції, Італії та Данії.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 64,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,22 долара за барель, що на 39 центів вище за рівень закриття торгів ($63,83).