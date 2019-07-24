АЕС України за добу виробили 197,35 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 197,35 мільйона кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 23 липня, станціями вироблено 197,35 млн кВт-год. електроенергії», - йдеться у повідомленні.

24 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 134-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 52-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 61-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 70-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 242-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 830 МВт, РАЕС – 1 650 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 975 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.