Україна висунула пропозиції до майбутньої угоди СОТ щодо е-комерції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі представило пропозиції України щодо майбутньої угоди СОТ з електронної комерції.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

"15-17 липня у Женеві делегація Мінекономрозвитку взяла участь в засіданні співавторів Спільної заяви членів Світової організації торгівлі (СОТ) з питань електронної комерції. В рамках заходу представники Мінекономрозвитку підтвердили готовність розвивати ініціативи, зазначені у Спільних заявах під час 11-ої Конференції міністрів СОТ у грудні 2017 року та Всесвітнього економічного форуму у січні 2019 року, співавтором яких виступила Україна. Учасники української делегації, зокрема, представили свої пропозиції до тексту майбутньої угоди СОТ з електронної комерції", - йдеться у повідомленні.

Пропозиції української делегації, зокрема стосувалися безпаперової торгівлі, впровадження якої дозволить значно зменшити вартість доставки товарів за рахунок зниження витрат на комунікації та обробку паперових документів, більш швидкого надходження платежів. Також міністерство надало свої пропозиції стосовно відкритих державних даних, що сприяють підвищенню прозорості та підзвітності діяльності уряду, зростанню довіри споживачів електронної комерції, скороченню часу виходу на ринок для бізнесу та можуть стати основою для технологічних інновацій та економічного зростання та забезпечення вільного доступу до інтернету.

Українська делегація підтримала пропозицію ЄС щодо необхідності оновлення Довідкового документу з основних телекомунікацій.

Крім того, делегація Мінекономрозвитку закликала членів СОТ під час обговорення тексту майбутньої угоди взяти до уваги Рамкові стандарти транскордонної електронної комерції, які прийняті Радою Всесвітньої митної організації у 2018 році. Ці стандарти містять загальні рекомендації урядам, зокрема митним адміністраціям, а також приватному сектору щодо прискорення та спрощення процедур митного оформлення.

Українські пропозиції з питань застосування мит до електронної передачі даних, захисту персональних даних, спаму та кібербезпеки викликали зацікавленість з боку представників урядів Австралії, Гонконгу, ЄС, Малайзії, Мексики та Швейцарії.