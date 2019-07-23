Ціна на газ для населення знизиться на 25% - Гройсман

Ціна на газ для населення знизиться на 25% - до 4,640 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман, інформує Урядовий портал.

"Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ", – заявив Гройсман.

Він відзначив, що загалом – завдяки наполегливим і послідовним діям уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.

"Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі – станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК "Нафтогаз України" – 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.", - додають в уряді.

Як відомо , Кабінет міністрів України у квітні 2019 року прийняв постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше. Рішення уряду унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.