Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дев’ять підприємств.

Зокрема, ТОВ «Укртехбуд», ТОВ «АКР «Система»,ТОВ «Вега-буд», ТДВ «Спецбуд»-3» , ТОВ «Харківрегіонгаз», ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ТОВ «Елікон» , ТОВ «Стиль-Декор» – за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету України.

Як зазначається, оштрафовано шість підприємств за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтями 6 і 50 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Зокрема, йдеться про ТОВ «Укртехбуд» - штраф на 1 043 215 грн та ТОВ «АКР «Система» - штраф на 649 010 грн, ВКФ «Фіалка» - штраф на загальну суму 6 900 000 грн, ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» - на загальну суму 6 900 000 грн, ТОВ «Елікон» - на 1 116 000 грн та ТОВ «Стиль-Декор» - на загальну суму 3 623 000 грн.

Зазначається, що за цими ж статтями було оштрафовано два інших підприємства, щоправда, за вчинення відразу двох правопорушень. Це ТОВ «Вега-буд» - на загальну суму 1 347 500 грн і ТДВ «Спецбуд»-3» - на загальну суму 1 347 500 грн.

Також у повідомленні йдеться про те, що ТОВ «Харківрегіонгаз» оштрафували на 3 млн грн за порушення законодавства у сфері економічної конкуренції, що передбачають статті 13 і 50 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним домінуючим становищем на ринку послуг з реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення (у балонах) в межах негазифікованих населених пунктів Харківської області.