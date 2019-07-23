Укртрансгаз виплатить 293,7 мільйона боргу “Акспо Україна”
Укрінформ
АТ "Укртрансгаз" виплатить 293,7 млн грн боргу за поставлений у травні – червні газ ТОВ "Акспо Україна".
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
"Укртрансгаз уклав з Акспо Україна договір про врегулювання взаємних зобов’язань на суму 293,7 млн грн. Угода передбачає повну оплату з боку Укртрансгазу до 31 липня 2019 року за поставлений газ у травні та червні, а з боку Акспо Україна – скасування майнових та інших претензій", - йдеться у повідомленні.
Укртрансгаз також планує найближчим часом укласти аналогічну угоду з ТОВ "Трафігура Юкрейн" на суму 1,06 млрд грн.
Найбільша заборгованість за поставлений природний газ цього року в Укртрансгазу сформована перед НАК "Нафтогаз України" – 1,96 млрд грн.