Укртрансгаз виплатить 293,7 мільйона боргу “Акспо Україна”

АТ "Укртрансгаз" виплатить 293,7 млн грн боргу за поставлений у травні – червні газ ТОВ "Акспо Україна".

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Укртрансгаз уклав з Акспо Україна договір про врегулювання взаємних зобов’язань на суму 293,7 млн грн. Угода передбачає повну оплату з боку Укртрансгазу до 31 липня 2019 року за поставлений газ у травні та червні, а з боку Акспо Україна – скасування майнових та інших претензій", - йдеться у повідомленні.

Укртрансгаз також планує найближчим часом укласти аналогічну угоду з ТОВ "Трафігура Юкрейн" на суму 1,06 млрд грн.

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Найбільша заборгованість за поставлений природний газ цього року в Укртрансгазу сформована перед НАК "Нафтогаз України" – 1,96 млрд грн.