Moody’s підтвердило рейтинги Ощадбанку, прогноз стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило рейтинги Ощадбанку довгострокових депозитів у національній валюті на рівні "Caa1" та рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті на рівні "Caa2".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Рейтингове агентство Moody’s підтвердило Ощадбанку рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті (long-term local-currency deposit rating) на рівні "Caa1" та рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті (long-term foreign-currency deposit rating) на рівні "Caa2". Довгострокові рейтинги банку несуть стабільний прогноз, який відображає стабільний прогноз суверенного рейтингу та очікування Moody’s щодо стабільної діяльності банку протягом наступних 12-18 місяців", - йдеться в повідомленні.

Рейтинг базової оцінки кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) на рівні "Саа1" відображає взаємозалежність між показниками кредитоспроможності банку та суверену, помірну доходність та високий рівень ліквідності банку.

Moody’s також очікує, що рівень капіталізації, ліквідність та дохідність банку залишатимуться стабільними протягом наступних 12-18 місяців.

Moody’s вважає, що Ощадбанк має достатню ліквідність для покриття платежів за єврооблігаціями в 2019-20 рр., оскільки терміни погашення його портфелю державних облігацій відповідають термінам погашення та валюті єврооблігацій, пом'якшуючи ризик рефінансування та валютні ризики. Комбінований показник ліквідності на рівні "Сaa1" є наслідком достатньої ліквідності Ощадбанку.