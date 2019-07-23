Вперше в Україні провели ремонт паливної збірки із використанням стенду Westinghouse

Співробітництво Южноукраїнської АЕС з компанією «Westinghouse» у сфері диверсифікації поставок палива дозволяє заощадити кошти та підвищити радіаційну безпеку.

Про це заявиви президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський під час візиту на ЮУАЕС, повідомляє управління інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС.

За словами заступника головного інженера ЮУАЕС з ядерної та радіаційної безпеки Олексія Арванінова, усі заплановані заходи виконуються.

«У 2018 році вперше в Україні було здійснено пошук та вилучення негерметичного тепловиділяючого елементу з паливної касети. На цей час паливна збірка знаходиться в басейні витримки та чекає на завантаження до активної зони реактора енергоблока №3 Южно-Української АЕС», - повідомив у доповіді про стан впровадження палива Westinghouse Олексій Арванінов.

Зазначені роботи виконано за допомогою стенду інспекції та ремонту палива (СІРП). Його впровадження передбачено договором на поставку палива Westinghouse.

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У активній зоні реактора ВВЕР-1000 встановлено 163 тепловиділяючі збірки (ТВЗ). Кожна з них складається з 312 тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів). Світовий досвід експлуатації показує, що щорічно через розгерметизацію ТВЕЛів у середньому одна-дві ТВЗ виходять з ладу і їх достроково вивантажують з реактора. Використання стенду дозволяє виявляти та вилучати негерметичні тепловиділяючі елементи. Після ремонту збірка знову зможе експлуатуватися в активній зоні до закінчення встановленого терміну. Вперше таку роботу було виконано у 2018 році фахівцями ВП ЮУАЕС та ВП «Атомремонтсервіс», на балансі якого перебуває СІРП, під час ППР на енергоблоці №3.

Очільник компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський наголосив: «Як бачимо, співробітництво ЮУАЕС з компанією «Westinghouse» у сфері диверсифікації поставок палива дозволяє нам заощадити кошти та підвищити радіаційну безпеку».

Нагадаємо, в 2017 році з використанням СІРП вже були проведені дві інспекції паливних збірок, що дозволило заощадити близько 7,5 млн грн. Наразі стенд СІРП доопрацьовується для використання його в роботі з ТВС-А.

Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на