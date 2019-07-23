Нафта дорожчає через напруженість на Близькому Сході

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,31 за барель, що на $0,05 (0,08%) вище за рівень закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за барель.

«Перегляд світового попиту на нафту в бік зниження поряд зі проблемами у макроекономічному середовищі обмежив зростання цін на нафту», - сказав Бенджамін Лу Цзясюань, аналітик з сировинних товарів компанії Phillip Futures, Сінгапур.

Тим часом, МЕА заявило, що уважно стежить за подіями в Ормузькій протоці, оскільки відносини між Іраном і Великою Британією залишаються напруженими.

«МЕА готове діяти швидко і рішуче у разі збою, щоб забезпечити адекватне постачання світових ринків», - сказав виконавчий директор агентства Фатіх Бірол. Він додав, що МЕА проводить відповідні переговори зі своїми членами, асоційованими урядами та іншими країнами.

«Можемо запевнити споживачів у тому, що ринок нафти наразі добре забезпечений. У першій половині 2019 року видобуток перевищив попит, завдяки чому світові запаси нафти збільшуються на 900 тис. бар./добу.», - відзначається у заяві МЕА.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,33 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($63,26).