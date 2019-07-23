АМКУ оштрафував "Харківрегіонгаз" на три мільйони

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Харківрегіонгаз" на 3 млн грн за реалізацію скрапленого газу у балонах за завищеною ціною.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

"19 липня 2019 року Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ на "Харківрегіонгаз" накладено штраф у розмірі 3 млн грн та зобов’язано припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції. ТОВ визнано винним у зловживанні монопольним становищем на ринку послуг з реалізації скрапленого газу (в балонах) для побутових потреб у межах негазифікованих населених пунктів Харківської області", - написав Терентьєв.

За його словами, відсутність конкурентів дозволила підприємству упродовж 2015-2018 років включити завищені експлуатаційні витрати до розрахунку ціни на цей газ, що призвело до збільшення його вартості.