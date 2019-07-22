Перевірки ДФС поповнили бюджет на 20,3 мільярда

Підрозділи аудиту Державної фіскальної служби (ДФС) за перше півріччя 2019 року здійснили 10,6 тис. перевірок, за результатами яких було донараховано до бюджету 20,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"У цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 20,3 млрд грн, з яких узгоджено 6,6 млрд грн (у т.ч. основного платежу з податку на прибуток – 1 767,3 млн грн, ПДВ – 1 895,3 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у січні-червні 2019 року підрозділами аудиту ДФС було проведено 2,4 тис. планових перевірок платників податків, 6,5 тис. позапланових перевірок та 1,7 тис. зустрічних звірок.