Уряд погодив кандидатуру голови Державної продовольчо-зернової корпорації

Уряд погодив кандидатуру Ірини Марченко на посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року № 543-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Погодити кандидатуру Марченко Ірини Олександрівни на посаду голови правління публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України", - йдеться у документі.

Зазначається, що кандидатуру голови правління було обрано шляхом прозорого та відкритого відбору за участю незалежного недержавного фахівця з добору персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Підприємство було створене у 2010 році. ДПЗКУ у 2018/2019 маркетинговому році збільшила продаж готової продукції на внутрішньому ринку майже на 42% порівняно із попереднім роком. У 2018 році корпорація інвестувала в оптимізацію виробництва, модернізацію обладнання та розвиток переробки 101 млн грн.

На 2019 рік корпорація запланувала енергомодернізацію своїх зерносховищ та нарощування потужностей власної перевалки зерна морем. Також триватиме процес адаптації переробних філій ДПЗКУ до вимог системи безпечності харчових продуктів 22000:2005 (HACCP). Заплановані витрати на капітальні інвестиції у нинішньому році - 179,8 млн грн. Очікується, що такі капіталовкладення дадуть змогу збільшити виробництво борошна на 15%, або до 26 тис. тонн на рік, та посилити присутність корпорації на внутрішньому ринку України.