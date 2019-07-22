Україна накопичила у підземних сховищах 15 мільярдів кубів газу

Україна станом на ранок 22 липня накопичила у підземних сховищах 15,09 млрд кубометрів газу.

Про це інформує пресслужба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ вже накопичено 15,09 млрд кубометрів природного газу! Це на 22%, або на 2,7 млрд кубометрів більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.

З початку літа середньодобовий обсяг закачування склав 68 млн кубометрів.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує до наступного опалювального сезону накопичити 20 млрд кубометрів газу у сховищах.