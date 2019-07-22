Нафта дорожчає через напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в понеділок на побоюваннях, що захоплення Іраном британського танкера минулого тижня може призвести до перебоїв у поставках з Близького Сходу. Крім того, Лівія повідомила про закриття свого найбільшого нафтового родовища.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent становила $63,38 (+1,46%). Барель серпневої нафти WTI торгувався за $56,14 (+0,92%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $62,47 і $55,63 відповідно.

Іранська революційна гвардія 19 липня заявила, що захопила нафтовий танкер під британським прапором у Перській затоці у відповідь на захоплення Великобританією іранського танкера на початку цього місяця.

Цей крок посилив страх перед потенційними перебоями в транзиті нафти через Ормузську протоку - найважливішу морську трасу, що зв'язує Близький Схід з найбільшими ринками збуту.

Реалізація угоди ОПЕК+ і перебої з поставками сирої нафти також сприяли зростанню цін на "чорне золото".

"Сьогодні вранці ціни на нафту трохи зросли після того, як Національна нафтова компанія Лівії (NOC) оголосила про форс-мажорні обставини щодо нафти Sharara, завантаженої в порту Завія", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер Vanguard Markets.

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NOC 20 липня оголосила про форс-мажорні обставини на найбільшому нафтовому родовищі країни - Ель-Шарарі. Це спричинило втрату видобутку близько 290 тис. бар./добу. (б/д).

Дані, представлені наприкінці минулого тижня, свідчать, що поставки сирої нафти з Саудівської Аравії у травні впали до мінімуму за півтора року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 63,20 долара за барель, що на 73 центи вище рівня закриття торгів ($62,47).