АЕС України за минулу добу виробили 197,23 мільйона кВт-год електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 197,23 мільйона кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 21 липня, станціями вироблено 197,23 млн кВт-год. електроенергії.», - йдеться в повідомленні.

22 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 132-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 50-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 59-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 68-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 240-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 830 МВт, РАЕС – 1 660 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Фото: uatom.org