Велика приватизація: ФДМУ очікує, що Кабмін 24 липня затвердить список об’єктів

Фонд державного майна України розраховує, що Кабінет міністрів 24 липня розгляне питання про затвердження інвестиційних радників на відібрані об’єкти великої приватизації.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Фонд державного майна очікує, що питання затвердження інвестиційних радників на відібрані об’єкти великої приватизації буде розглянуто на найближчому засіданні Уряду, в середу, 24 липня", - написав Трубаров.

8 липня Фонд надіслав на погодження Мінекономрозвитку і Міністерству юстиції проект розпорядження Кабінету міністрів про затвердження інвестиційних радників, який мав бути погоджений міністерствами ще до 11 липня.

"Розраховуємо, що і МЕРТ, і Мін’юст встигнуть до найближчого засідання Уряду розглянути необхідні документи, і робота відновиться", - зауважив керівник приватизаційного відомства.

Він висловив жаль з приводу того, що вже надто багато часу було витрачено на нікчемні судові позови і засідання: "Фактично на рік зупинено приватизацію таких важливих підприємств, як ОПЗ, "Вугільна компанія "Краснолиманська", "Завод "Електроважмаш", "Об‘єднана гірничо-хімічна компанія", "Індар".

За словами Трубарова, інвестиційні радники також очікують на швидке прийняття всіх необхідних для початку роботи рішень.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку липня Фонд державного майна України виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників для приватизації Одеського припортового заводу, вугільної компанії "Краснолиманська", заводів "Електроважмаш", "Індар" та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

У Міністерстві фінансів розглядають велику приватизацію не тільки як інструмент для подолання корупції в держкомпаніях і знаходження ефективного власника, а й джерело фінансування, що зменшує необхідність запозичувати на цю суму. Тому, на їх думку, в другому півріччі 2019 року необхідно цей процес розблокувати. Бюджетний розпис, складений у січні відповідно до Державного бюджету на 2019 рік, передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, тоді як факт виконання станом на середину липня - 0,3 млрд грн.