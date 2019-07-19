За місяць вкладникам банків-банкрутів повернули майже 40 мільйонів

Станом на 1 липня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 липня 2019 року складає 9 012,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-червень 2019 року становили 1 775,6 млн грн. Протягом червня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали майже 40,0 млн грн у межах гарантованого відшкодування.

Загальна сума коштів, яку отримали вкладники банків, що були передані в управління ФГВФО після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 липня 2019 року сягнула 89 486,4 млн грн.

Станом на 1 липня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків.