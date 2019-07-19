На РНБО обговорили забезпечення газом споживачів та функціонування ГТС

Під головуванням секретаря РНБО України Олександра Данилюка відбулося засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері.

Про це інформує пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів сьогодні засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів у енергетичній сфері", - йдеться у повідомленні.

За словами Данилюка, питання енергетичної безпеки - це важливий напрям, з якого починається робота над розробкою нової стратегії Нацбезпеки.

Під час засідання члени експертної групи розглянули стан та проблемні питання реформування ринку природного газу України, розмежування до 1 січня 2020 року видів діяльності НАК «Нафтогаз України» згідно з вимогами Європейського Союзу (анбандлінгу).

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Також експерти розглянули питання перспектив забезпечення природним газом вітчизняних споживачів та функціонування ГТС України.

"Передбачається проведення наступного засідання експертної групи, за підсумками якого будуть надані пропозиції для включення до проекту рішення засідання РНБО з питань енергетичної безпеки", - уточнили у РНБО.

Наголошується, що експертну групу з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері щодо актуальних загроз нацбезпеці України у газовій сфері було створено за результатами наради членів РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо енергетичної безпеки, яка відбулася 31 травня 2019 року.