В Україні рекордно зріс імпорт огірків і помідорів

Імпорт огірків в Україну за перше півріччя 2019 року зріс на 38% - до 7 тис. тонн і томатів - на 15% - до 55 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

“За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. тонн огірків та 55 тис. тонн томатів, що відповідно на 38% і 15% більше, ніж показники за аналогічний період минулого року. Цікаво, що імпорт як огірків, так і томатів, за першу половину 2019 року, став рекордним за останнє десятиріччя”, - йдеться у повідомленні.

У той же час, експорт овочів закритого ґрунту продовжує знижуватися. Так, поставки томатів за кордон з початку року становлять всього 0,97 тис. тонн, що втричі менше, ніж у минулому сезоні. Експорт огірків також зменшився майже в два рази, у порівнянні з 2018 роком, і за 6 місяців поточного року склав 1,3 тис. тонн.

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"Така тенденція на ринках огірків і томатів пояснюється тим, що Україна доволі довгий період була орієнтована на російський ринок, який після загострення політичної ситуації між країнами став недоступним для українських виробників. До того ж, вітчизняним виробникам доволі складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ та електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні", – зазначила директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

За її словами, українські виробники овочів закритого ґрунту потребують квотування ввезень та впровадження торгового мита на імпортну продукцію

"Українські виробники огірків та томатів зараз переживають часи змін. Звичайно, ситуація з втратою російського ринку зумовила тепличників шукати нові ринку збуту та розширювати асортимент продукції. На сьогодні основними імпортерами українських томатів та огірків залишаються Білорусь та Польща – країни, які в подальшому реекспортують українську продукцію", – акцентував аналітик УПОА Семен Крамаренко.