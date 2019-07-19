Суд задовольнив позов до Міненерговугілля — Укренерго

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ДП «НЕК «Укренерго» до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо протиправності блокування підписання платіжних доручень для контрагентів компанії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

«Окружний адміністративний суд Києва 15 липня задовольнив позов ДП «НЕК «Укренерго» та визнав протиправною бездіяльність Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яке з жовтня 2018 року блокувало підписання платіжних доручень для контрагентів НЕК «Укренерго», - йдеться у повідомленні.

В Укренерго стверджують, що через такі дії під загрозою зриву опинилася реалізація інвестиційних проектів Укренерго, які фінансуються за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (МФО).

"У лютому 2019 року Укренерго було підпорядковане Міністерству фінансів, але Міненерговугілля залишалося головним розпорядником коштів за проектами держкомпанії з МФО. Протягом семи місяців Міненерговугілля відмовлялося погоджувати платежі за контрактами, які були укладені для реалізації інвестпроектів, що фінансуються за рахунок міжнародних кредитів від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банку уряду Німеччини KfW, Фонду чистих технологій та інших. Тому в лютому 2019 року Укренерго було змушене звернутися до суду, а також уповільнити реалізацію низки критично важливих для енергетичної галузі проектів", - пояснили в компанії.

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Розблокувати платежі вдалося лише на початку червня 2019 року, заявляють в Укренерго. Зокрема, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови КМУ №70 від 27 січня 2016 року, що дозволило призначити Укренерго замість Міненерговугілля розпорядником коштів за міжнародними кредитами.

Через блокування платежів у першому півріччі інвестпрограму Укренерго було профінансовано лише на 9,9% (118,087 млн грн замість запланованих 1,191 млрд грн).

"Станом на сьогодні заборгованість перед підрядниками, які виконують роботи за міжнародними інвестпроектами, становить 15,795 млн євро. Це 67% від заборгованості, яка накопичилася за сім місяців, протягом яких Міненерговугілля блокувало платежі", - підрахували в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня минулого року ДП «НЕК «Укренерго» повідомляло про перешкоджання корпоратизації компанії з боку Комісії з реорганізації ДП «НЕК «Укренерго» Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Комісія не склала акта оцінки майна та не передала на подальше затвердження до міністерства та ФДМУ у встановлений законодавством термін до 12 жовтня 2018 року, що, за твердженням компанії, означало фактично перезапуск корпоратизації.

Право на управління державним підприємством «НЕК «Укренерго» 4 лютого 2019 року було передано Міністерству фінансів, після чого було створено нову комісію з корпоратизації.

Корпоратизація Укренерго є обов’язковою умовою сертифікації компанії як незалежного оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та директиви ЄС 2009/72, імплементація якої входить до міжнародних зобов’язань України.