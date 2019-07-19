Фонд гарантування знову знизив ціну на заставний стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в черговий раз виставляє на продаж центральний одеський стадіон "Чорноморець" за стартовою ціною у 733 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"8 серпня 2019 відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт. Усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк". Початкова ціна реалізації – 733 250,38 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом - 80 289 м кв. Стадіон "Чорноморець" - найбільший на півдні України! Комплекс будівель та споруд є унікальним спортивним об'єктом та включає в себе: спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 м кв., фітнес-центр загальною площею 4 300,00 м кв., готель загальною площею 9 817,00 м кв., підземний паркінг та інші будівлі.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня не відбувся аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець" площею 80 289 м кв. за стартовою ціною 911,916 млн грн (разом з ПДВ) через відсутність заявок.

ФГВФО отримав стадіон "Чорноморець" як заставу по кредитах, які видав збанкрутілий "Імексбанк".

Це вже третя спроба ФГВФО продати зазначені об'єкти. Зокрема, наприкінці травня Фонд гарантування вкладів намагався продати на аукціоні цей же об'єкт зі стартовою ціною 1,14 млрд грн.

За кілька місяців до визнання "Імексбанку" неплатоспроможним з нього були виведені високоліквідні застави, а єдиним забезпеченням за договорами на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон "Чорноморець".

Раніше фонд також виставляв на аукціон право оренди стадіону "Чорноморець".