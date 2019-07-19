У “Борисполі” побудують новий вантажний термінал

У “Борисполі” побудують новий вантажний термінал

Укрінформ
Міністерство інфраструктури проводить конкурс для приватних компаній щодо реалізації проекту з реконструкції вже існуючого вантажного терміналу та будівництва нового у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

“Міністерство інфраструктури України оголошує про проведення конкурсу для здійснення державно-приватного партнерства щодо реалізації проекту «Реконструкція існуючого та створення нового вантажного терміналу в аеропорту «Бориспіль», - йдеться у повідомленні.

Реконструйований та новий термінали будуть спеціалізуватися на обслуговуванні пошти, обробці багажу.

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В рамках державно-приватного партнерства (ДПП) буде укладено змішаний договір. Строк здійснення ДПП триватиме не довше 25 років.

Зазначається, що подати заявку на конкурс можна упродовж 31 календарного дня після публікації оголошення.

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