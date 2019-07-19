До бюджету за пів року надійшло понад 131 мільярд ЄСВ

У І півріччі 2019 року до бюджету надійшло 131,4 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 23,6 млрд гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"У січні – червні 2019 року Державною фіскальною службою України забезпечено надходження 131,4 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень – червень минулого року на 21,9%, або на 23,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У червні 2019 року було забезпечено 24,8 млрд грн ЄСВ, що на 17,2%, або на 3,6 млрд грн більше червня 2018 року.

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Дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам контролюється ДФС з метою виконання покладених завдань із забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог.