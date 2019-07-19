Нафта дорожчає після того, як США збили іранський дрон

Ціни на нафту зросли майже на 2% в п'ятницю на тлі посилення напруженості на Близькому Сході після того, як корабель ВМС США збив іранський безпілотник в Ормузькій протоці, важливій артерії сировинного експорту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на Лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $1,11 (1,79%) - до $63,04 за барель. На торгах у четвер їхня ціна зменшилася на $1,73 (2,72%) і становила на закриття $61,93 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на серпень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $0,78 (1,41%) - до $56,08 за барель. На попередніх торгах WTI впала в ціні на $1,48 (2,61%), до $55,30 за барель.

"Корабель USS Boxer здійснив захисні дії проти іранського безпілотника", - сказав президент США Дональд Трамп у ході виступу, уривок з якого він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Twitter. За його словами, безпілотний літальний апарат був збитий десантним кораблем, оскільки продовжував зближення, ігноруючи попередження і становлячи небезпеку для корабля і його екіпажу.

Трамп назвав такий політ "черговою ворожою і провокаційною дією Ірану проти кораблів, що знаходяться в міжнародних водах". Він попередив, що США залишають за собою право вживати заходів щодо захисту американських військовослужбовців та інтересів США.

Тим часом глава МЗС Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський безпілотник сказав, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.

Проте цей тиждень нафта завершує зниженням через побоювання надлишку палива на ринку і слабкий попит на нього у США і Китаї. Падіння за підсумками цього тижня може стати максимальним з травня через дані про різке підвищення запасів нафтопродуктів у США і побоювань, що заходів ОПЕК зі скорочення видобутку може виявитися недостатньо для запобігання профіциту палива на світовому ринку.

Надлишок палива може утворитися через сповільнення темпів зростання світової економіки, й економіки Китаю зокрема. Як стало відомо на початку тижня, китайський ВВП у другому кварталі зріс на 6,2%, мінімальними темпами за 27 років.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,92 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,39 долара за барель, що на 46 центів вище рівня закриття торгів ($61,93).

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