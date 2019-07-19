АЕС України за минулу добу виробили 197,50 мільйона кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 18 липня 2019 року, вироблено 197,50 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 18 липня, станціями вироблено 197,50 млн кВт-год. електроенергії», - йдеться в повідомленні.

19 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 129-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 47-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 56-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 65-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 237-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1 690 МВт, ЮУАЕС – 1 710 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.