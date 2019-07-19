Украгазвидобування сплатило до зведеного бюджету 14,5 мільярда
Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування.
"До зведеного бюджету країни надійде більше 14,5 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 6 місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до місцевих бюджетів, на території яких Укргазвидобування здійснює видобуток вуглеводнів, за січень-червень 2019 року надійшло 726,58 млн грн рентних платежів.
Зокрема, з цієї суми місцеві бюджети Харківської області отримають 366,99 млн грн, Полтавської – 302,56 млн грн, Львівської – 26,22 млн грн, Дніпропетровської – 17,56 млн грн.
За червень 2019 року до бюджетів різних рівнів 11 областей надійде близько 123 млн грн. З цієї суми місцеві бюджети у Харківській області отримають 60,6 млн грн, у Полтавській області – 52,9 млн грн, у Львівській – 4,4 млн грн, у Дніпропетровській – 2,8 млн грн. Решту 2,2 млн грн рентних платежів за червень 2019 року було направлено до Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей.
Фото: ugv.com.ua