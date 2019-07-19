Украгазвидобування сплатило до зведеного бюджету 14,5 мільярда

АТ "Укргазвидобування" протягом 6 місяців 2019 року забезпечило надходження 14,5 млрд грн рентних платежів до зведеного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування.

"До зведеного бюджету країни надійде більше 14,5 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 6 місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місцевих бюджетів, на території яких Укргазвидобування здійснює видобуток вуглеводнів, за січень-червень 2019 року надійшло 726,58 млн грн рентних платежів.

Зокрема, з цієї суми місцеві бюджети Харківської області отримають 366,99 млн грн, Полтавської – 302,56 млн грн, Львівської – 26,22 млн грн, Дніпропетровської – 17,56 млн грн.

За червень 2019 року до бюджетів різних рівнів 11 областей надійде близько 123 млн грн. З цієї суми місцеві бюджети у Харківській області отримають 60,6 млн грн, у Полтавській області – 52,9 млн грн, у Львівській – 4,4 млн грн, у Дніпропетровській – 2,8 млн грн. Решту 2,2 млн грн рентних платежів за червень 2019 року було направлено до Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей.

Фото: ugv.com.ua