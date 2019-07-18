НБУ оскаржить рішення про ліквідацію банку Юнісон

НБУ має намір оскаржувати в апеляційному порядку рішення Окружного адмінсуду м. Києва щодо повернення банківської і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій ПАТ "Банк "Юнісон".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"30 травня 2019 року Окружний адмінсуд м. Києва зобов’язав Національний банк повернути ПАТ "Банк "Юнісон" банківську ліцензію і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Національний банк звертає увагу, що зазначене рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголошують, що регулятор ухвалював рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон" на підставі відповідної пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адмісуду м. Києва від 30 травня з огляду на те, що судом було враховано ухвалу Ржищівського міського районного суду Київської області від 8 червня 2018 року, якою в забезпечення позову було заборонено посадовим особам Національного банку та Фонду ухвалювати рішення про ліквідацію цього банку.

Як відомо, Національний банк України 28 квітня 2016 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "Банк "Юнісон" до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності. На момент ухвалення цього рішення акціонерами ПАТ "Банк "Юнісон" були 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку.

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Процедура виведення банку "Юнісон" з ринку була визнана законною судом найвищої інстанції у вересні 2018 року. 7 вересня 2018 року Верховний суд, відмовивши у задоволенні заяви акціонера банку – кіпрської компанії Мелігант Груп ЛТД – ухвалив остаточне рішення щодо законності віднесення ПАТ "Банк "Юнісон" до категорії неплатоспроможних та введення в банк тимчасової адміністрації.

Однак компанія Мелігант Груп ЛТД спільно з іншим акціонером банку – компанією Інтентост Сістемс ЛТД – знову звернулась до Окружного адмінсуду м. Києва з вимогою скасувати рішення Національного банку від 18 червня 2018 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон". У підсумку Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив їхній позов.

Фото: НБУ