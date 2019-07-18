Укртрансгаз виплатив майже 1,5 мільярда боргу "Еру Трейдінг"

АТ "Укртрансгаз" повністю виплатив 1,47 млрд грн боргу перед ТОВ "Еру Трейдінг" за договором про реструктуризацію заборгованості за вже поставлене паливо для виробничо-технологічних витрат.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Товариство виплатило постачальнику газу 1,47 млрд грн боргу за договором про реструктуризацію заборгованості за вже поставлене паливо для виробничо-технологічних витрат. Постачальник, в свою чергу, списав штрафні санкції та підтвердив відсутність підстав для претензії, поданої корпорацією приватних закордонних інвестицій (Overseas Private Investment Corporation) про врегулювання збитків до уряду України. Таким чином, компанії повністю врегулювали взаємні зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці червня Укртрансгаз уклав з "Еру Трейдінг" договір про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 1,47 млрд грн, списання нарахованих штрафних санкцій та врегулювання інших взаємних претензій.

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Укртрансгаз також заявив, що і надалі не має можливості розраховуватися за своїми зобов’язаннями з постачальниками паливного газу, підрядниками та замовниками послуг транспортування газу через тарифи, встановлені для оператора ГТС.