Потужність енергоблоку №1 Рівненської АЕС відновили

У четвер, 18 липня, після усунення зауважень підключено до мережі турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС.

Потужність енергоблоку станом на 14:10 становить 73%. Триває поступове навантаження енергоблоку, повідомили Укрінформу в пресслужбі Міненерго.

"Станом на 14:10 18 липня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 560 Мвт", - йдеться у повідомленні.

Водночас на енергоблоці №3 РАЕС (ВВЕР-1000) триває 55 доба середнього планово-попереджувального ремонту.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Як повідомлялося, 18 липня о 05:26 було відключено турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 РАЕС через виявлення нещільності лінії конденсатного електронасоса турбоустановки (КЕН ТУ) ТГ-2. Потужність енергоблоку було зменшено до 50%.