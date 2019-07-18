Фонд держмайна продає 100% акцій АТ "Україна туристична"

Фонд державного майна продає 100% акцій АТ "Україна туристична", яке володіє понад 80% акцій туристичного комплексу "Пролісок" у Києві. Стартова ціна продажу - 89,60 млн гривень.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Фонд оголосив продаж 100% акцій АТ "Україна туристична". Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 12. Стартова ціна – 89 592 368,49 грн. Аукціон відбудеться 20 серпня 2019 року в системі ProZorro.Продажі. Видами діяльності є, зокрема, діяльність туристичних агентств та діяльність туристичних операторів", - написав Трубаров.

Він зазначив, що АТ "Україна туристична" володіє 81,02% акцій ПАТ "Туристичний комплекс "Пролісок", що розташований у Києві на проспекті Перемоги, 139, основним видом діяльності якого є готельна справа.

Станом на 1 липня 2019 заборгованість АТ "Україна туристична" з оплати праці – 9 437,59 грн; прострочена кредиторська заборгованість – 472 239,24 грн; заборгованість перед бюджетом – 1 731,80 грн.

Покупець державного пакета акцій АТ "Україна туристична" зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет акцій забезпечити: збереження протягом 1 року основних видів діяльності товариства; погашення протягом шести місяців заборгованості АТ "Україна туристична" із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої кредиторської заборгованості.

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Фонд також виставив на продаж ЄМК "Київмашсервіс", який раніше випускав будівельні конструкції і меблі. На сьогодні основний вид діяльності - надання в оренду нерухомого майна. Об’єкт розташований у Києві по вул. Пухівська, 4, має адміністративну будівлю на 3297,1 квадратних метрів, цех площею понад 4 тис. квадратних метрів та низку технічних приміщень.

Стартова ціна - 12,3 млн гривень. Аукціон відбудеться 5 серпня у системі ProZorro.Продажі.